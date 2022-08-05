«قصور الثقافة»: 12 دار نشر تشارك في معرض كتاب مطروح.. «كل الإصدارات موجودة»

قال محمد حمدي، مدير عام فرع ثقافة مطروح، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة ممثلة في فرع ثقافة مطروح تنظم برنامجا فنيا في إجازة الصيف تحت عنوان ملتقى فنون وإبداعات الشاطئ.

أعداد كبير من الجمهور في معرض الكتاب

وأضاف حمدي خلال مداخلة برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «لدينا في مطروح مسرحا رائعا، ويستقبل أعدادا كبيرة من الجمهور، حيث وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بعقد أنشطة ثقافية وفنية، لجذب الجمهور، وهو ما يمكن ملاحظته في وجود معرض الكتاب بمطروح».

وتابع مدير عام فرع ثقافة مطروح بالهيئة العامة لقصور الثقافة: «يشترك في المعرض نحو 12 دار نشر، بالإضافة إلى الهيئة والهيئة المصرية للكتاب، ودار الكتاب والوثائق، ومؤسسة دار المعارف ودار موهبتي ودار النهار، ومؤسسة إبداع، لاستيعاب كل دور النشر المتاحة في مصر، لتقديم معرض الكتاب بأفضل شكل، حيث بدأ أمس وينتهي في الرابع عشر من أغسطس».

المحافظ دعم رفع كفاءة المسرح

وأكد محمد حمدي، مدير عام فرع ثقافة مطروح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن المحافظ دعم رفع كفاءة المسرح لتقديم العروض الثقافية والفنية خلال هذه الفترة، حيث نظمت الهيئة برنامجا فنيا كبيرا برئاسة هشام عطوة، وتشارك فرق النيل وسوهاج والعريش وقنا وكفر الشيخ والنوبة وغيرها.

وأردف: «الـ12 دور نشر تستوعب جميع أنواع الإصدارات وتلبي رغبات المشاركين في المعرض؛ مواكبةً للنشاط الثقافي، ولاحظت بالأمس بعد افتتاح المعرض، الكثير من الأسر التي تشتري الكتب، حيث تعتبر الكتب التاريخية من أكثر التي عليها إقبال في المعرض».