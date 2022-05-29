«إنتاجنا من صنع بناتنا» معرض للمشغولات اليدوية والتراثية في مطروح

افتتح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح معرض الوحدة المنتجة بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بعنوان «إنتاجنا من صنع بناتنا»، بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمطروح، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية، وإيمان عبدالفتاح مدير إدارة الوحدة المنتجة وصابرين بحر مدير المدرسة.

منتجات مطروح بمعرض التعليم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، خلال تفقده لمعرض الوحدة المنتجة إن المنتجات متعددة من بينها الزيتون الذى تشتهر به مطروح، والمربي لمنتجات زراعية بمطروح، والصناعات اليدوية من أصواف الأغنام البرقي الممتازة التى يجرى تربيتها في مطروح ويصنع منها الحوايا واللحاف ومفروشات وأزياء المرأة والفتيات والمشغولات المتنوعة.

الحفاظ على تراث مطروح

وأضاف وكيل تعليم مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أننا نحرص خلال المدارس أن يتم عبر الوحدات المنتجة الحفاظ على المنتجات الأصيلة التي تشتهر بها مطروح والعمل على تنميتها للحفاظ على «الهوية المطروحية» التي تتمتع بها وتميزها عن غيرها من المحافظات، من منتجات زراعية وصناعات يدوية وفنون تشكيلية وأعمال تراثية قديمة، ويجرى تعليم الفتيات وتدريبهم من خلال متخصصين، وتعريفهم بأهمية ذلك والعمل على الإنتاج وتدوير رأس المال وأهميته.

وكيل تعليم مطروح يشتري منتجات الطالبات

وتفقد وكيل تعليم مطروح جميع أركان المختلفة للمعرض، وقام بالشراء من الطالبات كنوع من الدعم والتحفيز لهن مشيدا بإعداد المنتجات والإشراف على الطالبات في مراحل صنعها وتسويقها.

وأكد على أهمية المعارض في المدارس الإعدادي والثانوي، وتشجيع الطلاب على الإنتاج، والاهتمام بهم، والمشاركة في المعارض خارج المحافظة وعرض منتجات مطروح للجميع.