معرض أهلا رمضان 2022 في مطروح.. اللحم البلدي بـ130 جنيها وتخفيضات 20%

تقدم معارض «أهلا رمضان» في محافظة مطروح أسعارا وتخفيضات متميزة على جميع السلع الغذائية المعروضة، وتنتشر على مستوى المحافظة بالكامل، تحت إشراف مفتشين من مديرية التموين بمطروح يتابعون السلع والأسعار بشكل يومى داخل جميع المعارض بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم.

لحوم معرض «أهلا رمضان» في مطروح

وحول نشاط معرض أهلا رمضان 2022 في مطروح قال المحاسب حسن الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الأحد في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المعارض بها لحوم بلدي يجرى ذبحها يوميًا في أقرب مجزر للمعرض تحت إشراف الطب البيطري وهي عجول بقري صغيرة وتباع طازجة يوميا منذ افتتاح المعارض بسعر 130 جنيها للكيلو، والمواطن يختار ما يريده من اللحم: «هنا البيع بسعر أقل من محلات الجزارة، في مختلف الأسواق، وفيه متابعة من جانب مفتش التموين الموجود بكل معرض».

سلع معرض «أهلا رمضان» في مطروح

ووفرت مديرية التموين داخل معرض أهلا رمضان 2022 في مطروح جميع السلع الأساسية التى تحتاجها الأسر من الأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والمكرونات بأنواعها، بالإضافة إلى ياميش رمضان بجميع مشتقاته من التمور والعرقسوس والكركدية والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والأراسيا والعجوة والسودانى، بجانب العطارة بجميع أنواعها من بهارات اللحوم والفراخ والفلفل الأسمر والشطة والكمون وغيرها.

تخفيضات 20% في معارض «أهلا رمضان»

وتنتشر معارض «أهلا رمضان» في مدن محافظة مطروح الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة بأسعار مخفضة 20% حسب وكيل وزارة التموين بمطروح عن المحلات التجارية في جميع الأسواق.