ما هي كلية الإدارة ونظم المعلومات 2022؟.. أقسامها وبرامجها

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب 2022، وتنسيق المرحلة الثانية 2022، اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 يبحث الكثير من الطلاب عن كلية الإدارة ونظم المعلومات 2022، وأقسامها المختلفة.

كلية الإدارة ونظم المعلومات 2022

وتزامنا مع البحث عن كلية الإدارة ونظم المعلومات 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى للقبول في كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323 درجة، بينما أتت تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286.0.

أقسام وبرامج كلية الإدارة بعدد من الجامعات

وترصد «الوطن» أقسام وبرامج كلية الإدارة ونظم المعلومات 2022، بجامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الفرنسية في مصر، وجامعة بورسعيد كالتالى:

كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات 2022 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- قسم المحاسبة.

- التمويل والاستثمار.

- الاقتصاد.

-نظم المعلومات

- العلوم السياسية.

- إدارة الأعمال.

- إدارة المستشفيات

كلية الإدارة ونظم المعلومات بالجامعة الفرنسية في مصر

- قسم الإدارة.

- وسائل الحاسب الآلي التطبيقية.

تمنح كلية الإدارة ونظم المعلومات بالجامعة الفرنسية في مصر درجة الماجستير في الإدارة، وإدارة الأعمال، وكذلك مناهج الحاسب الآلي.

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد

- قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات.

- نظم معلومات الأعمال.

- الرياضة والإحصاء.

- الاقتصاد.

تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

وأكدت «التعليم العالي» أن تنسيق القبول بالجامعات، بدأ اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، ويستمر حتى الإثنين المقبل 22 أغسطس أي لمدة 5 أيام، مشيرة إلى أن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي رياضة كالتالي:

- حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي.

- التخطيط العمراني

- الفنون الجميلة قسم عمارة

- الجامعات التكنولوجية

- اقتصاد وعلوم سياسية

- ألسن.

- إعلام.

- آثار.

- فنون تطبيقية.

- باقي الفنون النظرية.

الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية

- طب بيطري.

- تمريض.

- علوم.

- زراعة.

- جامعات تكنولوجية.

- حاسبات ومعلومات.

- ذكاء اصطناعي.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- الألسن - الآثار.

- الإعلام.

- باقي الكليات النظرية.

الأماكن المتبقية بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

- كليات التربية.

- كليات الآداب «نظام وانتساب».

- كليات الحقوق «نظام وانتساب».

- كلية السياحة والفنادق.

- كليات الخدمة الاجتماعية.