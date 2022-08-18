نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 2022.. الأقسام والأوراق المطلوبة

اعتمد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وأعقبها إعلان نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 2022‏‏، ‏بمجموع 370 درجة، بنسبة 92.5%، لشعبة القسم العلمي للطلاب.

وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الصيدلة بالجامعات المصرية على مستوى الجمهورية 369 درجة، بنسبة 92.25% للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.

وكانت مكاتب التنسيق في جامعة بورسعيد، أغلقت بابها بالنسبة لتسجيل الرغبات بكليات المرحلة الأولى، بعد مد الفترة يوما إضافيا، بناء على توجيهات وزير التعليم العالي.

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 2022

في إطار تقديم «الوطن»، خدمة نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 2022 ، تستعرض دليلا شاملا لتعريف خريجي الثانوية العامة، بأبرز المعلومات عن الكلية قبل الالتحاق بها.

أقسام كلية الصيدلة جامعة بورسعيد

تنقسم كلية الصيدلة جامعة بورسعيد، إلى 9 أقسام، هي:

- قسم الصيدلانيات.

- قسم العقاقير.

- قسم الأدوية والسموم.

- قسم الميكروبيولوجيا والمناعة.

- قسم الكيمياء العضوية.

- قسم الكيمياء التحليلية.

- قسم الكيمياء الحيوية.

- قسم الكيمياء الطبية.

- قسم صيدلة صناعية.

أوراق التقديم المطلوبة

يقدم الطالب لكلية الصيدلة جامعة بورسعيد:

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 8 صور شخصية للطالب.

- طلب الالتحاق بالكلية، ويضع عليه الطالب طوابع خدمات.

ويحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي، بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد، في أعقاب المقابلة الشخصية، وانتظام الطلاب في الدراسة.

تاريخ الكلية

أنشئت كلية الصيدلة جامعة بورسعيد، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1035 لسنة 2013، وتم استقبال طلبة السنة الأولى بالكلية خلال العام الجامعي 2013-2014.

وتهدف الكلية، إلى تزويد المجتمع المحلي والإقليمي بصيادلة متميزين علميا وعمليا، قادرين على المشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية والصناعات الدوائية ودعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية.