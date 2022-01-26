الوزير: نخطط لتطوير أنشطة نظم المعلومات والتكنولوجيا في قطاعات النقل

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة لديها خطة لتطوير أنشطة وأنظمة نظم المعلومات والتكنولوجيا في جميع قطاعات النقل بشكل عام والسكك الحديدية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنّ الوزارة تمتلك شركتين متخصصتين في مجال تكنولوجيا المعلومات هما «ترانس آي تي» المملوكة لهيئة السكة الحديد، و«الحلول المتكاملة» المملوكة لهيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل.

مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات تكنولوجية

وقال وزير النقل، خلال وقائع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات تكنولوجية تخدم هيئة سكك حديد مصر وأنظمة نقل الركاب، بين هيئة السكة الحديد ممثلة في شركة ترانس آي تي، الذراع التكنولوجي لوزارة النقل، وشركة المافيفا «إس. بي . آي» الإيطالية، المتخصصة في مجال أنظمة النقل، إنّ مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة الوزارة للاستفادة من التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، للاستفادة من خبرتها العالية في تدريب المهندسيين والفنيين المصريين، ونقل التكنولوجيا الحديثة، للاستفادة بها في قطاعات النقل، خاصة السكك الحديدية والمترو في مجال البوابات الإلكترونية وأنظمة الحجز والكاميرات.

وزير النقل: نعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري

وأشار وزير النقل، إلى الدعم الكامل لتحقيق النجاح لهذه الشراكة والدعم الكامل لجميع شركات الوزارة، لتصبح في طليعة الشركات في الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري.

من جانبه، أعرب البتروتربي رئيس شركة المافيفا الإيطالية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنّ الشركة لها تاريخ حافل في هذا المجال بإيطاليا وعدد من الدول الأخرى، مثل فنلندا وبريطانيا والبرازيل.

وأكد أسمير فيورنتيني، المدير العام للشركة، أنّ التعاون مع وزارة النقل المصرية سيكون أحد الأولويات للشركة خلال الفترة المقبلة، كما أنّ الشركة لديها من الخبراء المتخصصيين والتكنولوجيا الحديثة في مجال تكنولوجيا النقل وأنظمة لربط النقل والسياحة وإدارة وتشغيل القطارات وأنظمة الطرق الذكية ITS وإدارتها وتشغيلها، ما يحقق النجاح لهذه الشراكة، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل في مصر.