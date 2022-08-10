كل ما تريد معرفته عن برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني

أعلنت كلية الآداب بجامعة بني سويف، إطلاق برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني، وذلك للطلاب النظاميين بالكلية خريجي المعاهد المتخصصة، موضحة أن برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني يعد من البرامج المميزة التي تتفرد بها كلية الآداب جامعة بني سويف، حيث لا يوجد نظير له على مستوى الجمهورية أو الوطن العربي.

وأضافت في بيان لها، أن البرنامج يتميز بعمل شراكة مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ما يؤدي لوجود قيمة مضافة إلى خريج البرنامج حيث يجمع بين أحدث تقنيات البرمجة الحديثة وتكنولوجيا الويب والشبكات وبين أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأرشفة الإلكترونية «الوثائق والملفات»، ما يجعل البرنامج يتماشى مع المبادرة الرئاسية المقبلة نحو التحول الرقمي وهذا يجعل خريج البرنامج مؤهلا للعمل في إدارات تكنولوجيا المعلومات المنتشرة في جميع الشركات والبنوك والهيئات الحكومية.

وأوضحت كلية الآداب، أن البرنامج يسعى إلى توفير برامج تدريبية بالتعاون مع معاهد تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية، مؤكدة أن الدراسة 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، كما أن المصروفات الدراسية بالبرنامج 10 آلاف جنيه بقيمة 150 جنيها للساعة المعتمدة.

شروط القبول ببرنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني

- أن يمتلك الطالب مهارات التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

- أن يجيد استخدام اللغة الإنجليزية.

- أن يمتلك مهارة استخدام شبكة الإنترنت ومواقع البحث.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة الأكاديمية.

مجالات عمل خريجي البرنامج

- وحدات تكنولوجيا المعلومات في الشركات والسواك والمصالح الحكومية.

- شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

- إدارة وتحليل المحتوى الرقمي لمواقع الويب.

- الأرشيف الإلكتروني وإدارة الوثائق والسجلات في الشركات والبنوك والمصالح الحكومية.