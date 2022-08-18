نائب رئيس بنك مصر السابق: حسن عبدالله رجل المرحلة.. و«المركزي» بحاجة إليه

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، إنَّ الاختيار الرئاسي بتعيين حسن عبدالله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، «اختيار موفق جدا نأمل به الخير»، مضيفة، «يعد من أبرز القيادات المصرفية ذائعة الصيت، ويمتلك شبكة علاقات هائلة بالقيادات المصرفية المماثلة عالميا».

«الدماطي»: حسن عبدالله ابن القطاع المصرفي

وتابعت «الدماطي»: «عمل حسن عبدالله طوال حياته بالقطاع المصرفي فهو ابن القطاع، كما شغل لفترة طويلة منصب أستاذ جامعي بالجامعة الأمريكية ليخرج أجيالا من الاقتصاديين والمصرفيين، فالاختيار بالطبع موفق لشخصية مصرفية قديرة وعظيمة».

الوقت الراهن يمثل تحدٍ للعالم كله.. وليس مصر فقط

وأكدت على أنَّ الوقت الراهن يمثل تحدٍ للعالم كله، وليس لمصر فقط، وحسن عبدالله رجل المرحلة بحق، و«متفائله به لأبعد حد كـ محافظ للبنك المركزي المصري، وسنجتاز تلك المرحلة، ومستبشرة خير».

لقاء الرئيس السيسي بمحافظ البنك المركزي المصري الجديد

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد سيادته خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

يجدر الإشارة إلى أنَّ اجتماع البنك المركزي المصري من المقرر انعقاده، مساء اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية، والتي يترقب قرارها الشارع المصري كل 6 أسابيع.