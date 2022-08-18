تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والإعدادية بمطروح

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، من بينهم النائب جمال الشورى، والنائبة فتحية السنوسي، والنائبة سحر عيد، أعضاء مجلس النواب، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس العمد والمشايخ ، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، ولفيف من القيادات التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلاب، والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، خلال احتفالية كبرى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، في مكتبة مصر العامة.

مكافآت وشهادات تقدير وهدايا عينية

ومنح المحافظ أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية شهادات تقدير ومكافآت مالية وهدية عينية لأسرة الطالب، تقديراً وعرفاناً لجهودهم طوال العام، حتى الوصول إلى التفوق، حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة أيات من الذكر الحكيم,

وفي كلمته، قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادات العامة والأزهرية، معرباً عن فخره بهم جميعاً، وبالنماذج المشرفة التي استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متفوقة، متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق.

كما أشاد المحافظ بجهود قيادات التربية والتعليم والأزهر، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة، كما وجه الشكر لمجلس أمناء التعليم، ونقابة المعلمين، ومجلس العمد والمشايخ، على مجهودهم ودورهم المجتمعي، ومساندتهم ودعمهم للعملية التعليمية، عبر تنظيم القوافل التعليمية، من خلال خبراء متخصصين، لتقديم منتج تربوي متطور، لتحقيق الاستفادة للطلاب، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

دعم منظومة التعليم لتخريج الكوادر المؤهلة

وأكد محافظ مطروح، فى كلمته، على استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفني والأزهري، من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية.

ومن جانبهم، تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بالتهنئة للطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، كما توجهوا بالشكر للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه الدائم لقطاع التعليم، مما انعكس على الارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة.