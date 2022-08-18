منحة كاملة للأولى على الثانوية العامة من الجامعة البريطانية في مصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، منح الطالبة زينب أكرم حسن حميدة، الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة منحة كاملة 100%، للالتحاق بكلية القانون بالجامعة البريطانية، وذلك برعاية فريدة خميس رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة.

تنسيق الكليات 2022

يأتي ذلك في إطار برنامج المنح التي تخصصها الجامعة البريطانية للطلاب الأوائل والمتفوقين، وحرصًا منها على توفير تعليم بجودة عالية لهم، لمساعدتهم على تحقيق آمالهم وأحلامهم في سوق العمل العالمي، وتقديم مخرجات تعليمية قادرة على مواكبة تطورات العصر الحالي، مسلحة بالعلم والمعرفة.

واستضافت الجامعة البريطانية، الطالبة زينب أكرم وأسرتها بحرم الجامعة بمدينة الشروق، وكان في استقبالها الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، بحضور الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والذي نقل تهنئة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، للطالبة زينب وأسرتها.

الجامعة البريطانية في مصر

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، توفر عددًا من المنح الجزئية لطلاب الثانوية العامة، كحصول الطلاب من المدارس الشريكة، على خصم 10% لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة، وكذلك حصول الأشقاء المقيدين بالجامعة على خصم 10%، وكذلك أشقاء خريجي الجامعة، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الحوافز الخاصة بالتفوق الرياضي على مستوى الجمهورية، والمستويين العربي والدولي، التي تشمل خصما على الرسوم الدراسية، يتراوح بين 10% إلى 80%، بالإضافة إلى المنح الخاصة بكل كلية، وعلى الراغبين في التقدم، والتعرف على معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة.