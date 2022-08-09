مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023.. كلية طب الأسنان بـ200 ألف جنيه

مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023، من الأمور التي تشغل بال كثير من أولياء الأمور والطلاب، خاصة أنها من أهم الجامعات الدولية في مصر، التي تقدم خدمة تعليمية على أعلى مستوى.

وفي هذا السياق، تقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، والمنح المطروحة للطلاب وفق الموقع الرسمي للجامعة، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء في مجال أخبار التعليم والتي جاءت كالآتي:

مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023

وجاءت الرسوم الإدارية في الجامعة البريطانية في البرامج المختلفة كالآتي:

كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 125 ألف جنيه.

كلية الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 160 ألف جنيه.

كلية الطاقة: 130 ألف جنيه.

كلية الفنون: 160 ألف جنيه.

كلية الإدارة والعلوم السياسية: 145 ألف جنيه.

كلية الحقوق: 105 ألف جنيه.

كلية التمريض: 48 ألف جنيه.

منح الجامعة البريطانية لطلاب الجدد

تتيح الجامعة البريطانية عددًا من المنح الدراسية للطلاب الجدد وهي كالآتي:

يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية من المدارس الشريكة للجامعة الحصول على خصم 10%، لجميع التخصصات ما عدا الأسنان والصيدلة.

ويحصل الطلاب الذين لديهم أشقاء يدرسون في نفس الجامعة على خصم 10%، كما يحصل أشقاء الخريجين على خصم تحدده الجامعة.

كما يحصل أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية على خصم تحدده الجامعة، فضلا عن الحاصلين على الحافز الخاصة بالتفوق الرياضي سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولة، بالإضافة إلى وجود منح في تخصص، ويمكن التعرف على المعايير والشروط وطرق التقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة.

ويحصل الطلاب الذين يستكملون الدراسة في الجامعة عند التخرج على شهادات ثنائية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية، وهي «London South Bank University & Queen Margret University».، كما يمتلك الطلاب فرصة للدراسة بالخارج بجامعة «London south bank» الشريك البريطاني للجامعة.