أعلنت الجامعة البريطانية في مصر ومقرها مدينة الشروق، عبر موقعها الرسمي، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022-2023، انطلاق تنسيق القبول، إذ يبحث المئات من أولياء الأمور بمختلف المحافظات عن مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة.

مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف الجامعة البريطانية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

مصاريف كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة: 125 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة: 160 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطاقة: 130 ألف جنيه.

مصاريف كلية الفنون: 160 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإدارة و العلوم السياسية: 145 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحقوق: 105 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض: 48 ألف جنيه.

الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة

و في السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس لم يحدد حتى الآن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحة أن الجامعة ملتزمة بكافة الضوابط و القواعد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعات تواصل استقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق وفقا للحدود الدنيا التي أعلنها المجلس، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية تجاوز الـ7 آلاف طالب وطالبة بمختلف الجامعات الخاصة.