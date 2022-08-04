الجامعة البريطانية تنفرد بالمركز الأول في الفيزياء مصريا للعام السادس على التوالي

تصدرت الجامعة البريطانية في مصر، الجامعات المصرية، وفقًا لتصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2022، وحصلت على المركز الأول في الفيزياء، بين الجامعات المصرية، للعام السادس على التوالي، وأظهرت النتائج، أن الجامعة البريطانية في مصر، هي الوحيدة المصنفة في العالم، بين أول 500 جامعة في تخصص الفيزياء، كما حصلت على المرتبة الثالثة بين الجامعات العربية والثالثة في إفريقيا.

تصنيف الجامعات 2022

وأعرب الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن سعادته باستمرار الجامعة البريطانية في التميز، والحفاظ على مراكزها العلمية بما يخدم أهداف الجامعة ويحقق رؤيتها، كما توجه بالتهنئة إلى مجلس أمناء الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، على هذا الإنجاز العظيم وهذه النتائج المشرفة، مشيرًا إلى أن هذا التميز جاء بسبب التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها إدارة الجامعة فى كافة المجالات.

الجامعة البريطانية في القاهرة

وأكد حرص الجامعة البريطانية الدائم، في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، للحفاظ على مكانتها الدولية المرموقة بين الجامعات، لتعزيز جهودها المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا أن هذا التصنيف، يعكس التزام الجامعة البريطانية، بالحفاظ على تحقيق التميز الأكاديمي في كل القطاعات، وذلك من منطلق إيمان مجلس الأمناء بأهمية الاستثمار في الإنسان.

وأضاف أن مركز الفيزياء النظرية، أول مركز أبحاث تم تأسيسه بالجامعة البريطانية، بعد عام واحد من نشأة الجامعة في 2005، تبعه تأسيس مراكز أبحاث في مجالات متعددة.

يذكر إن تصنيف شنغهاى، يعتمد على عدة معايير وهى: عدد خريجى الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل (10%)، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل (20%)، وعدد العلماء ذوى الاستشهادات العالية (20%)، وعدد الأبحاث المدرجة بقواعد البيانات كلارفيت (20%)، وعدد الأبحاث المنشورة بمجلات ناتشر (20%)، والتوازن فى أعضاء هيئة التدريس بقطاعات العلوم المختلفة (10%).