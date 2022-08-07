الجامعة البريطانية في مصر تعلن عن توفير منح لطلاب الثانوية العامة

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن المنح الدراسية الجزئية، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلياتها في العام الدراسي 2022/2023 وذلك طبقا للمجموع الحاصل عليه الطالب بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

وأفردت الجامعة البريطانية عددًا من المنح التي يمكن أن يحصل عليها الطالب، كحصول الطلاب من المدارس الشريكة على خصم 10% لجميع الكليات عدا كلية الأسنان والصيدلة، وكذلك حصول المقيدين بالجامعة على خصم 10%، وكذلك خريجي الجامعة، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الحوافز الخاصة بالتفوق الرياضي على مستوى الجمهورية، والمستويين العربي والدولي والتي تشمل خصما على الرسوم الدراسية يتراوح بين 10% إلى 80%، بالإضافة إلي المنح الخاصة بكل كلية وعلى الراغبين في التقدم، موضحة معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وتطبق الجامعة البريطانية، نظام التعليم البريطاني، كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ومن الجامعات الأجنبية (London South Bank University & Queen Margret University)، كما تمنح الجامعة البريطانية لطلابها فرصة للدراسة بالخارج بجامعة London south bank، الشريك البريطاني للجامعة.

الجامعة البريطانية تضم 11 كلية

وتضم الجامعة 11 كلية وهي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات، ويتكون أعضاء هيئة التدريس من أكاديميين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وبريطانيين ومصريين ودوليين مؤهلين تأهيلًا عالميًا مواكبين بذلك نظام التعليم البريطاني الذي تتبعه الجامعة.