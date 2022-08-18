جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات بتنسيق 2022

شهدت معامل التنسيق بجامعة القاهرة، إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، في أول أيام فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية، اليوم الخميس.

إقبال كبير من الطلاب على معامل التنسيق

وقال محمد خليل، أمين عام كلية الدراسات العليا للبحوث بجامعة القاهرة، إن المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، تشهد دائماً إقبالًا من الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم، خاصة مع انتهاء المرحلة الأولى ووجود عدد محدود من الكليات متوفرة بالمرحلة الثانية سواء للشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية.

توفير فرق مجهز لخدمة الطلاب

وأضاف «خليل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكلية توفر للطلاب فريقًا مجهزًا على أعلى مستوى لتوضيح كل المعلومات المهمة للطالب وولي أمره سواء عن الطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ومساعدة الطلاب بتوضيح معلومات عامة عن الكلية المتاحة الراغب بالانضمام إليها.

نصائح للطلاب قبل تسجيل الرغبات

وتابع: «أنصح جميع الطلاب بالانتظار خلال المرحلة الثانية، حيث أراهم يتسابقون على تسجيل رغباتهم، اعتقادا منهم أن من يسجل في البداية هو من سيلتحق بالكلية أولاً، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل الرغبات حتى اليوم الأخير من المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة».

وشدد على ضرورة أن يلتحق الطالب بالكلية التي يستطيع فيها إظهار مهاراته ومواكبة سوق العمل، من خلال الاطلاع على مختلف المعلومات الخاصة بها سواء نظام الدراسة بها أو فرص العمل التي يستطيع الطالب العمل بها بعد التخرج وعدد سنوات الدراسة بها.

القلق ينتاب الطلاب قبل الالتحاق بالكلية

من جانبه قال رفاعي هيكل، مسؤول معمل تسجيل الطلاب رغباتهم بكلية الدراسات والبحوث الإقصائية جامعة القاهرة، إن المرحلة الثانية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب خلال الساعات الأولى، مشيراً إلى أن معظم الطلاب ينتابهم شعوراً بالقلق حول الكلية التي سيلتحقون بها نتيجة وجود أعداد محدودة من الكليات بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2022.

توقعات بإقبال كثيفًا في المرحلة الثالثة

وأضاف «هيكل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المرحلة الثالثة ستشهد إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة، خاصة أن معظم الكليات المتاحة بها عبارة عن معاهد، ويحتاج الطالب إلى معرفة مصروفات كل معهد ونظام الدراسة قبل أن يلتحق به، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تشهد بداية المستقبل لطالب الثانوية العامة ويجب عليه أن يفكر كثيراً قبل الالتحاق بالكلية.