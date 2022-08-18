أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة الفيوم، وعددها 27 كلية ومعهدا في شعبتي الانتظام والانتساب لكل من الجنسين «بنين وبنات»، أبرزها كليات الحاسبات والمعلومات، والعلوم، والتمريض، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومعهد الهندسة العالي، وتنوعت بين جامعات حكومية وخاصة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في كل مكان.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية علمي

والكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي شعبتي علوم ورياضة في جامعة الفيوم هي:

1- حقوق الفيوم

2- علوم الفيوم

3- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

4- تربية رياضية بنين الفيوم

5- تربية رياضية بنات الفيوم

6- تربية طفولة مبكرة الفيوم

7- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

8- تمريض الفيوم

9- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

10- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم – دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

11- علوم الفيوم رياضة

12- تربية الفيوم رياضة

13- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

14- آداب الفيوم

15- آداب انتساب موجه الفيوم

16- خدمة اجتماعية الفيوم

17- دار العلوم انتساب موجه الفيوم

18- زراعة الفيوم رياضة

19- سياحة وفنادق الفيوم

20- آثار الفيوم

21- فني تمريض الفيوم

22- زراعة الفيوم

23- تربية "تعليم ابتدائي" الفيوم

24- دار العلوم الفيوم

25- تربية نوعية فنية الفيوم

26- تربية نوعية الفيوم

27- تربية الفيوم

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022

وانطلق تنسيق المرحلة الثانية 2022، لطلاب الثانوية العامة للقسمين الأدبي والعلمي بشعبتيه علوم ورياضة، بدءاً من اليوم الخميس، ويستمر لمدة 5 أيام على أن ينتهي الاثنين المقبل 22 أغسطس.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022، شعبة «أدبي» 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية بلغت 58.05%، بينما جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة شعبتي "علمي علوم ورياضة"، 246 درجة فأكثر بنسبة مئوية بلغت 60%.