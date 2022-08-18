تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2022.. ضوابط يجب اتباعها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أمس، تنسيق جميع الجامعات الخاصة والأهلية 2022 في مصر وبمختلف المحافظات، خاصة الكشف عن تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة، من رحم الجامعات الحكومية، وكذلك الكشف عن الضوابط والقواعد التي يجب اتباعها في هذا الشأن.

بالأرقام تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2022

وفي النقاط التالية تسعرض «الوطن»، تنسيق جميع الجامعات الخاصة والأهلية 2022 لمختلف الكليات، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

الحدود الدنيا للتقدم بتنسيق الجامعات الخاصة 2022 لمختلف الكليات:

- الطب 82%.

- العلاج الطبيعي 78%.

- طب الأسنان 80%.

- الطب البيطري 70%.

- الصيدلة 74%.

- الهندسة 68%.

- الحاسبات 62%.

- التكنولوجيا الحيوية 55%.

- العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- التمريض 55%.

- الإدارة والاقتصاد 55%.

- الآداب 55%.

- الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- اللغات والترجمة 55%.

- العلوم السنيمائية 55%.

- العلوم السياسية 55%.

- الفنون والفنون التطبيقية 55%.

- الإعلام 55%.

- التربية 55%.

- السياحة والفنادق 55%.

- الآثار 55%.

- الزراعة 55%.

- الزراعات الصحراوية 55%.

- العلوم الأساسية 55%.

الحدود الدنيا للتقدم بتنسيق الجامعات الأهلية 2022

- الطب البشري 82%.

- الصيدلة 74%.

- الطب البيطري 70%.

- طب الأسنان 80%.

- العلاج الطبيعي 78%.

- التكنولوجية الحيوية 55%.

- الهندسة 68%.

- الحاسبات 62%.

- الإدارة والاقتصاد 55%.

- العلوم السياسية 55%.

- العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- التمريض 55%.

- الفنون 55%.

- الفنون التطبيقية 55%.

- الآداب 55%.

- السياحة والفنادق 55%.

- العلوم السينمائية 55%

- الإعلام 55%.

- التربية 55%.

- الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- اللغات والتربية 55%.

- الآثار 55%.

- الزراعة 55%.

- الزراعات الصحراوية 55%.

- العلوم الأساسية 55%.

تنسيق جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 2022

- الطب البشري 79%.

- طب الأسنان 79%.

- الصيدلة 73%.

- العلاج الطبيعي 76%.

- التكنولوجية الحيوية 55%.

- الهندسة 66%.

- الحاسبات 61%.

- الإدارة والاقتصاد 55%.

- العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- التمريض 55%.

- الفنون التطبيقية 55%.

- العلوم السياسية 55%.

- الفنون 55%.

- العلوم السينمائية 55%.

- السياحة والفنادق 55%.

- الآداب 55%.

- التربية 55%.

- الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- الإعلام 55%.

- الآثار 55%.

- العلوم الأساسية 55%.

- اللغات والتربية 55%.

- الزراعات الصحراوية 55%.

- الزراعة 55%.