أنغام تروج لحفلها الغنائي الجديد: «متحمسة أشوفكم»

روجت المطربة أنغام عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي المقرر تنظيمه الشهر المقبل، في الشيخ زايد.

ونشرت أنغام «البوستر» الدعائي للحفل وعلقت عليه قائلة: «متحمسة جدًا أشوفكم يوم 16 سبتمبر في الشيخ زايد».

أنغام تطرح «عارفة قيمتي»

وطرحت المطربة أنغام مؤخرًا أغنية «عارفة قيمتي» وتعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وميكس وماستر أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية: «بنخطف وقت م الدنيا ونتسابق مع الأيام.. وعمرنا كام.. عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا.. بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق.. أنا اللي بسوق.. وقبل ما حد بيبعني أنا ببيعه.. عارفة قيمتي وعارفة أنا مين.. ده الطريق اللي أنا ماشياه.. مش مهم الناس عايزين.. المهم اللي أنا عايـزاه».

حفل أنغام في دار الاوبرا

وأحيت الفنانة أنغام حفلًا غنائيًا في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية رفع شعار كامل العدد، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.