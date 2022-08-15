بعد سنوات من الخلافات.. داليا البحيري لـ أنغام: «أنت جميلة وبحبك»

تغزلت الفنانة داليا البحيري فى صديقتها الفنانة أنغام بعد مقابلتهم سويًا فى مدينة الساحل الشمالي بعد سنوات من الخلافات الفنية بينهم.

داليا البحيري: الكلمة الطيبة لها أثر

نشرت داليا البحيري صورة لها رفقة أنغام عبر «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «الكلمة الطيبة لها أثر، تفهمك لغيرك أدب، مراعاة المشاعر نبل.. صون الود ود، ما تقدمه لغيرك عائد لك، تعاملك مع الآخرين يؤثر على شخصيتك أكثر مما يؤثر عليهم.. بعض المواقف في الحياة تحدد من أنت.. لا تبخل بالجمال فتصبح خاليًا منه، أنغام أنتي جميلة…بحبك».

وفي عام 2013، بدأت الخلافات بين الثنائي أنغام وداليا، حينما قدموا سويًا مسلسل «فى غمضة عين»، حيث كانت داليا متعاقدة على أن يكون اسمها هو الأول على التتر، في حين أن أنغام اشترطت أيضًا أن يكون اسمها هو الأول، مما جعل الثنائي يدخلان فى مشاكل عدة كادت ستصل إلى ساحات القضاء.

خلافات أنغام وداليا البحيري عام 2013

وجرت عملية التصالح بين الثنائي في عام 2019 حينما تقابلت داليا مع الفنانة أنغام خلال تواجدها فى الساحل الشمالي مع والدتها وتم التصالح بشكل ودي.

يذكر أن مسلسل «في غمضة عين» عُرض عام 2013، وهو من تأليف وإخراج فداء الشندويلي وسميح النقاش ومن بطولة محمد الشقنقيري.

جدير بالذكر، أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «عارفة قيمتي» هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وكانت قد طرحتها منذ أيام قليلة.