جهود مكثفة للبحث عن جثمان عامل لقى مصرعه غرقاً بشاطئ مرسى علم

يكثف فريق من الغواصين المتطوعين، بقيادة حسن الطيب، مؤسس جمعية «الإنقاذ البحري» بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، أعمال البحث عن جثمان أحد العمال، يُدعى «السيد شحاتة»، يبلغ من العمر 45 سنة، لقى مصرعه غرقاً بأحد الشواطئ المفتوحة في نطاق مدينة مرسى علم، قرب منطقة الكيلو 14 على طريق القصير.

مصرع عامل غرقاً بشواطئ مرسى علم

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، يفيد بمصرع عامل غرقاً في أحد الشواطئ المفتوحة بمرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بمحافظة البحر الأحمر، بأن الجمعية تلقت إشارة بغرق عامل في أحد الشواطئ المفتوحة، بمنطقة الكيلو 14، على طريق «مرسي علم - القصير»، وعلى الفور تم إخطار اللنشات السياحية التي تعمل بالمنطقة، والدفع بعدد من الغطاسين، للبحث عن الجثة وانتشالها.

وتم إخطار الجهات المختصة بغرق عامل في الشاطئ المفتوح بمدينة مرسى علم، وجرى تحرير المحضر اللازم للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

العثور على جثمان سيدة غرقت بشواطئ الغردقة

وفي سياق آخر، تمكن عدد من الغواصين من جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة في البحر الأحمر، اليوم الخميس، من العثور على جثمان سيدة في العقد الخامس من العمر، لقيت مصرعها غرقاً في أحد الشواطئ جنوب مدينة الغردقة، وتمكن أحد الغواصين المتطوعين، يُدعى «عادل عوض زيدان»، عضو الجمعية، من العثور على جثمان المتوفية، قبل أن تجرفه الأمواج باتجاه الجنوب، وتم إخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.