فنادق مرسى علم تحتفل بعيد «منتصف أغسطس» بمشاركة سائحين أجانب

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم، احتفال «منتصف أغسطس»، بمشاركة سياح من إيطاليا وعدد من الجنسيات الأجنبية الأخرى، وهو حفل يحرص على إقامته السائحين الإيطاليين من منتصف شهر أغسطس من كل عام، وسط تفاعل جميع السائحين على أنغام الموسيقى وتبادل التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي على شواطئ مرسى علم، وحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

الاحتفال بمنتصف أغسطس على شواطئ مرسى علم

من جانبه، أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن عيد منتصف أغسطس هو عيد إيطالي يشبه الأعياد القومية، وشارك فيه عدد من السائحين من أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث تم عزف السلام الإيطالي ثم الرقص على أنغام الموسيقى، وحرص السائحون على حمل أعلام إيطاليا وتلوين وجوههم بلون علم إيطاليا، بالإضافة إلى إعداد بوفيه خاص لهذه المناسبة مجهز بمأكولات إيطالية وعصائر طازجة وتورتة بلون علم إيطاليا وسط فرحة واستمتاع الجميع.

الاحتفال بالأعياد الأجنبية لتنشيط السياحة في مرسى علم

ولفت «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم دائما تحرص على الاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية لكل البلدان الأوروبية المختلفة، وذلك كنوع من أنواع إرضاء السائحين وعمل تنشيط سياحي، حيث يحرص السائحون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة.