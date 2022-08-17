عشاء رومانسي وجلسات تصوير لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم «صور»

تبتكر الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ وعمل انتعاشة سياحية تزامناً مع توافد عدد من الجنسيات الأجنبية من أسواق سياحية متنوعة من أوروبا، حيث أعد أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمرسى علم عشاء رومانسيا وجلسات تصوير للسائحين بحثا عن رضاء السائحين، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

عشاء رومانسي وجلسات تصوير للسائحين

قال عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة للفعاليات، إن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائما على إرضاء السائحين وأن فكرة تنشيط عشاء رومانسي وجلسات تصوير للسائحين لاقت إعجاب وقبول السائحين والذين تفاعلوا مع فعاليات الحدث ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

انتعاشة سياحية بمرسى علم

وأضاف عثمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة تعيش أزهى عصورها في مرسى علم تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم من الأسواق الأوروبية المختلفة وتتصدر السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في المقدمة الأسواق السياحية الوافدة مرسي علم والتي أصبحت جاذبة للسائحين، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها وبلغت 100% وذلك نتاج طبيعي لمجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحى وجذب أسواق جديدة لم تكن موجودة من قبل.