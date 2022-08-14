مستثمرو مرسى علم: فنادق المدينة جاهزة لاستقبال أي أعداد من السائحين

وصف رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، الحركة السياحية التي استقبلتها المدن السياحية المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بـ«الجيدة»، قائلا إنّ أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2022 أعلى من الذين زاروها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال إنّه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، فإنّ معدلات الحركة السياحية التي ستستقبلها مصر خلال الـ6 أشهر الأخيرة من العام الحالي، ستكون أعلى من الذين قدموا إليها خلال النصف الأول من العام الحالي.

فنادق مرسى علم جاهزة لاستقبال السياح

وأضاف فايز لـ«الوطن»، أنّ فنادق مدينة مرسى علم جاهزة استقبال السياح من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنّ غالبية السياح بمرسى علم حاليا، هم من الألمان والبولنديين والهولنديين والتشيك، والشهور المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم، خاصة القادمة من الدول الأوروبية.

الرحلات الروسية إلى مرسى علم

وتابع أنّ معدلات الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مرسى علم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي «ضعيف للغاية» ويكاد يكون منعدما، مرجعا ذلك إلى زيادة تكلفة الرحلات السياحية الروسية إلى مصر بسبب منع العديد من الدول الأوربية مرور أي طائرات روسية مدنية عبر مجالها الجوي، في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أوروبا على روسيا، ما يرفع تكلفة رحلة الطيران.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إلى أنّ المدينة تستقبل خلال الأسبوع الحالي نحو 108 رحلات سياحية، ونسب إشغال فنادق مرسى علم خلال هذا الأسبوع بلغ نحو 90%، موضحا أنّ عدد الفنادق العاملة حاليا في المدينة وتستقبل نزلاء تبلغ نحو 42 فندقا.