مطار مرسى علم يستقبل 16 رحلة قادمة من 5 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسي الدولي، اليوم الأحد، 16 رحلة طيران قادمة من مطارات 5 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وبلجيكا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، ووسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسي علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة بمرسى علم لاستقبال آلاف السائحين الأجانب على متن 16 رحلة يستقبلها مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأضاف الخبير السياحي، أن السائحين قادمين من 5 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والتشكيك وبلجيكا، وذلك ضمن 122 رحلة من 12 دولة أوروبية، تستقبل سائحيها فنادق مرسى علم.

مطار الغردقة يستقبل 5 رحلات سياحية

وفي سياق آخر، استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس السبت، 5 رحلات جوية روسية تقل حوالي 1500 سائح روسي، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، وذلك ضمن 96 رحلة طيران وصلت إلى مطار الغردقة أمس تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.