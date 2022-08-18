وزير الإسكان: الدولة لم تنفذ إخلاء قسريا في أي من مشروعات تطوير العشوائيات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدولة لم تنفذ أي إخلاء قصري في مشروع من مشروعات تطوير المناطق العشوائية التي نفذتها، مضيفا: «مفيش الأسلوب ده في التعامل أبدا».

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن بعض الأهالي لم يصدقوا أنهم سيعودون لمناطقهم بعد تطويرها.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الدولة منحت كل أسرة اختارت حق العودة من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو منذ نحو 3 سنوات، 6 آلاف جنيه للمنقولات وألف جنيه للأسرة كإيجار شهري، أي أن الأسرة تقاضت 42 ألف جنيه «على بعضهم».

اشترينا 888 فدان رضائيا مقابل 6 ملايين جنيه للفدان

وشدد على أنه خاض حوارا مجتمعيا مع الفريق كامل الوزير، في وقت سابق، وتم شراء 888 فدان رضائيا، بمبلغ 6 ملايين جنيه للفدان وهو مبلغ أكبر من قيمة الفدان الزراعي العادي.

وأوضح أن الخطر المقابل كبير، مشددا على أن حجم التكاليف التي ننفقها للتعويضات والإزالات مبلغ كبير جدا، وهي محاور لتسهيل حركة المواطن، بما يكلف 4 أو 5 أضعاف تكلفة إنشاء نفس المحور في منطقة أو مدينة جديدة.

الدولة تدفع تعويضات كبيرة في منطقة جزيرة الوراق

ولفت إلى أن الدولة تدفع تعويضات كبيرة في منطقة جزيرة الوراق، وأن هناك فرع للبنك الأهلي أمام جزيرة الوراق، مشيرا إلى أن أهل الشر كانوا يقولون: «هتسيب الأرض وتاخد ورقة».