رئيس مهرجان القلعة: تنظيم 42 فعالية متنوعة بحضور مطربين عرب وأجانب

قال خالد داغر، رئيس مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، إن المهرجان هدفه توفير حفلات للأسر المصرية ولقاء النجوم مقابل مبالغ رمزية بحضور موسيقى متنوعة كلاسيكية ومستحدثة ومعاصرة، مبينا أنه يحضر مطربين من دول عربية أيضا للمشاركة وسط حفاوة من الجمهور.

وأضاف «داغر» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الفنانين يحرصون على التواجد في مهرجان القلعة لأنهم يلتقون بنوع معين من الجمهور غير موجود في الحفلات، لافتا إلى أن الأسماء التي توجد في الحفلات لديهم شعبية وجماهيرية كبيرة عند الأسرة المصرية.

42 فعالية بالمهرجان

ويقام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30 برئاسة الدكتور مجدي صابر بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وتوجد 42 فعالية متنوعة خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 31 من الشهر نفسه، بحضور كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، وكذلك بعض الفرق الأجنبية.

النجوم المشاركون بمهرجان القلعة

وتشارك في المهرجان كل من دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي.