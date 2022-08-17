افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى الليلة.. حفل هشام عباس وتكريم 10 أشخاص

تنطلق الليلة فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

حفل افتتاح مهرجان القلعة

ويشهد حفل افتتاح مهرجان القلعة تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، الذي بلغ عددهم 10، وهم:

اسم المايسترو الراحل كمال هلال.

الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم عبد الفتاح.

عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان.

ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية.

المخرجة والمصممة كريمة بدير.

مغني الأوبرا مصطفى محمد.

رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال والاستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالأوبرا.

المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.

هويدة عيد مدير عام المكتب الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بالأوبرا.

اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالأوبرا الذي وافته المنية أثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان.

هشام عباس يحيي حفل افتتاح المهرجان

يستعد الفنان هشام عباس لإحياء حفل الافتتاح الليلة برفقة فرقته الموسيقية، كما يشمل الافتتاح عروضا لكل من مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة، وأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، فضلا عن فرقة قلعة عمان (الأردن)، وذلك حسب ما قاله الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

تأجيل حفل افتتاح مهرجان القلعة

وأشار «صابر» إلى السبب وراء تأجيل حفل افتتاح مهرجان القلعة الذي كان من المقرر افتتاحه يوم الأحد الماضي نتيجة الحداد العام على ضحايا حادث كنيسة أبو سفيين بالجيزة الذي أعلنته الدولة عقب الحادث، مضيفًا أنه بسبب ذلك تم إجراء تغييرات بسيطة على الجدول السابق للمهرجان، وأن برنامج المهرجان أصبح يشمل 36 حفلا.

وأكد مجدي صابر أن تأجيل افتتاح الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء جاء نتيجة الحداد العام الذي أعلنته الدولة عقب حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة.