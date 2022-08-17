هشام عباس يصعد مسرح مهرجان القلعة على نغمات عامل ضجة

صعد الفنان هشام عباس منذ قليل على مسرح مهرجان محكى القلعة على نغمات أغنيته الشهيرة عامل ضجة، وسط حضور جماهيري كبير.

هشام عباس يشكر الجماهير

وشكر هشام عباس، جميع الموجودين فى الحفل والجمهور على حرصهم الشديد للحضور والاستمتاع بفعاليات حفل افتتاح المهرجان.

ومن المقرر أن يشدو هشام في الحفل بمجموعة من أهم وأشهر أغانيه؛ منها حبيبي ده وفينوه ويلا نجمع لمتنا ويتربي في عزو وكده رضا.

وكان حفل الافتتاح بدأ بتكريم 10 من أهم رموز الفن والأوبرا المصرية، وقدمت فقرة خاصة لفرقة الأنامل للأطفال، وتبعها فقرة لفرقة قلعة عمان بمصاحبة الفنانة الأردنية زين عوض.

تكريم 10 شخصيات في حفل القلعة

ويقام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وتوجد 42 فعالية متنوعة خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 31 من الشهر نفسه، بحضور كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، وكذلك بعض الفرق الأجنبية.