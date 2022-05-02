طارق لطفي: تاريخي الطيب مع جمهوري جعلهم يحبون شخصيتي في جزيرة غمام

قال الفنان طارق لطفي، إن الجمهور لم يكره شخصية خلدون ضمن أحداث مسلسل جزيرة غمام، رغم ما تحمله من شرور، بسبب الحب الذي يحمله لي شخصيا وتاريخي الطيب معهم، فضلا عن درجة الوعي الكبيرة التي يتسم بها المشاهد للأعمال، والقدرة على التفرقة بين الممثل والشخصية الحقيقية، وذلك بسبب التاريخ الطيب الذي قدمه من قبل، فعندما يشاهدون شخصية شريرة، يكرهون شرها، لكنهم يحبونها، لأنهم فصلوا بينها وبين طارق لطفي الإنسان.

وعن مشاركته في مسلسل جزيرة غمام، أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «لايت شو» على قناة الحياة، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه خلال الموسم الرمضاني، قائلا: إنه عندما يصنع مجهود كبير، ويلقى كل هذا النجاح، يكون سعيد للغاية، مؤكدا أن ردود الفعل التي استقبلها، تشجعه في تقديم أعمال أفضل خلال الفترة المقبلة.

أمنيات طارق لطفي

كما أعرب طارق لطفي، عن أمنياته باستمرار النجاح خلال السنوات المقبلة، راجيا توفيق الله في كيفية اختيار أعمال جيدة، قائلا: «أتمنى في السنوات القادمة، العمل مع مؤلفين رائعين مثل عبد الرحيم كمال، وأن يكون هناك مخرجين متمكنين مثل حسين المنباوي، وفريق عمل مسلسل جزيرة غمام بأكمله».

كواليس شخصية طارق لطفي بجزيرة غمام

وأكمل طارق لطفي حديثه عن شخصية خلدون، قائلا إن «خلدون» عرض عليه، أثناء وجوده في شركة الإنتاج من أجل التحضير لعمل آخر غير «جزيرة غمام»، وكان عبد الرحيم كمال يعمل مسلسل مختلف أيضا، والتقيا مصادفة، وقال عبد الرحيم للمنتج، إنه لديه مشروع آخر غير المسلسل الذي يكتبه، مشيرا إلى «كمال»، قص حكاية العمل الذي يرغب فيه أمامه، فقال وقتها للمنتج: «أنا كمان مش هعمل المسلسل بتاعي، أنا هعمل المسلسل ده، وهعمل شخصية خلدون، ومن هنا حصل تحمس شديد جدا لمسلسل جزيرة غمام».