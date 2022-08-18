الجيش التايواني: رصدنا 51 طائرة و6 سفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة

قالت القوات المسلحة التايوانية، إنها رصدت، اليوم، 51 طائرة و6 سفن حربية تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية.

تحريك سفن حربية بالقرب من تايوان

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية في بيان صحفي لها اليوم، أن قواتها سجلت نشاط 51 طائرة و6 سفن في البحر والمجال الجوي بالقرب من جزيرة تايوان.

وتابع بيان الوزارة أنه من بين 51 طائرة صينية 25 طائرة عبرت ما يطلق عليه «الخط الأوسط» لمضيق تايوان، إلى جانب 12 مقاتلة من طراز «سو-30» و4 طائرات «J-10»، و6 طائرات من طراز «J-16»، وطائرتان قاذفتان من طراز «H-6»، وطائرة حربية إلكترونية من طراز «Y-8».

وتشهد العلاقة بين الصين وتايوان توترًا شديدًا في العلاقات، على أثر زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة، في الوقت الذي حذرت فيه بكين من هذا الأمر، مؤكدة أن هذه الزيارة تعد تعديًا على سيادة واستقلال الصين.

مبدأ الصين الواحدة

وترى الصين جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها، التزاما بمبدأ الصين الواحدة، رغم تمتع الأخيرة بحكم ذاتي، ووفقا لمبدأ الصين الواحدة تمنع بكين تايوان من إقامة أي علاقات دبلوماسية مع دول أخرى أو توقيع أي معاهدات تعترف باستقلالية تايوان عن الصين.

وحركت الصين قطعًا عسكرية تزامنا مع زيارة «بيلوسي» إلى الصين، وإقامة مناورات عسكرية مستخدمة الذخيرة الحية، كما قامت المقاتلات الجوية الصينة باختراق المجال الجوي لتايوان أكثر مرة، ولم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، حيث ردت الولايات المتحدة على هذه المناورات من خلال إرسال وفد جديد من الكونجرس الأمريكي قبل أربع أيام إلى تايوان ومقابلة رئيسة البلاد، والتأكيد على استقلالية الجزيرة عن الصين، وهو الأمر الذي زاد من غضب التنين الصيني، الذي رد بتحريك قطع ومعدات عسكرية بالقرب من الجزيرة.