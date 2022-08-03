أول تعليق من وزارة الدفاع التايوانية على التصعيد الصيني: جاهزون للرد

علقت وزارة الدفاع التايوانية على التهديدات الصينية ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وأوضحت وزارة الدفاع التايواني أنها تراقب عن كثب النشاطات العسكرية الجوية والبحرية للصين قرب تايوان، مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب وجاهزون للرد بالوقت المناسب.

التدريبات العسكرية الصينية نية لتدمير السلام والاستقرار الإقليمي

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن التجريبات العسكرية الصينية حول تايوان تظهر نية لتدمير السلام والاستقرار الإقليمي، معتبرة أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تظهر نية لتدمير السلام والاستقرار الإقليمي.

وشددت وزارة الدفاع التايوانية على أنها زادت من درجة الاستعداد والتأهب وسيكون رد فعلها في الوقت وبالشكل المناسب وأن الدفاع التايوانية لديها تصور كامل عن النشاط الجوي والبحري وقادرون على الدفاع عن الأمن القومي.

زيارة بيلوسي تسببت في غضب عارم

وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لشبه جزيرة تايوان في أزمة كبيرة، حيث اعترضت الصين على الزياة واعتبرت أن زيارة رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة لتايوان استفزازا هائلا.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت وضع الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، وأنها ستجري عمليات عسكرية محددة.