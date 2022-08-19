سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر

يعتبر من مصادر البروتين الحيواني منخفض الثمن مقارنة باللحوم الأخرى التي تعتبر مصدرا للبروتين اللازم لصحة الجسم وبناء العضلات خاصة لمن يذهبون إلى صالات الجيم، ليس هذا فحسب وإنما يعتبر البيض أحد أهم مصادر الكالسيوم، التي يعتمد عليها الآباء والأمهات، لبناء أجسام الأبناء، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن سعر البيض من المزرعة والمحلات والأسواق التجارية.

وفي إطار الحرص على شراء البيض للاستفادة من تناوله وفوائده الصحية العديدة، تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، وفقا لحديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، في حديثه مع «الوطن»، إن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار البيض، بحيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، بين 62 و72 جنيهًا بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 55 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وسجل سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر في المزارع اليوم نحو 56 جنيهًا، لتصل للمستهلك بقيمة 75 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم التي تضم 30 بيضة، بين 75 و80 جنيهًا، أما عن سعرها داخل المحلات التجارية والمزارع فإنه بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

يتراوح سعر الطبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 15 بيضة، بين 50 و65 جنيهًا، حسب التغليف.

ويصل سعر الطبق وكرتونة البيض المكونة من 10 قطع إلى 45.5 جنيه.

فيما تراوح سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض، المكونة من 30 بيضة، بين 67 و80 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر، المكونة من 30 بيضة، فتراوح بين 72 و85 جنيهًا، بحسب التغليف.