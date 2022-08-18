اتفاق بين كييف واسطنبول لإعادة إعمار البينة التحتية في أوكرانيا

وقّع الجانبان التركي والأوكراني اتفاقا لإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

اجتماع ثلاثي في أوكرانيا

وشهدت أوكرانيا اجتماعا ثلاثيا بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث عُقد الاجتماع في مدينة لفيف الأوكرانية.

وبحسب قناة «العربية» فإن الرئيس الأوكراني جدد خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة، التحذير من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تلحقها محطة زابوريجيا النووية في القارة الأوروبية.

قصف «زابوريجيا» النووية

وتعرضت محطة «زابوريجيا» للقصف خلال الأيام الماضية، وتبادل الجانبان الروسي والتركي الاتهامات حول مسئولية القصف، الذي نفاه الطرفان، في الوقت الذي طالبت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة وأهمية إخلاء المحطة من السلاح.