الخارجية الروسية: ننتظر وصول وفد «الطاقة الذرية» إلى محطة زابوريجيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّها تنتظر وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

قصف زابوريجيا النووية

وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، للقصف مرتين متتالتين خلال أسبوع واحد، واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بقصف المحطة، وطالبت الأمم المتحدة بإدراج ما تم تحت بند الإرهاب النووي، وهو الأمر الذي نفته «كييف»، واتهمت موسكو بالضلوع في قصف المحطة النووية.

تحذير الوكالة الدولية

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إمكانية حدوث كارثة بيئية حال تعرض المحطة لأضرار أو تسرب إشعاعي منها، مطالبة بأن يكون محيط المحطة النووية منزوع السلاح من قبل الجانبين.