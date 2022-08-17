«الناتو» يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش محطة زابوريجيا بشكل عاجل

دعا حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الأربعاء، وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش محطة زابوريجيا النووية على نحو عاجل، وفق ما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية».

اهتمام وقلق بالغ بسبب محطة زابوريجيا النووية

ومؤخرا، تحتل محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، التي سيطرت عليها روسيا في وقت مبكر من الحرب، عناوين الصحف الأوروبية والأمريكية باستمرار منذ أن حولتها روسيا إلى قاعدة عسكرية قصفت منها أوكرانيا عبر نهر دنيبرو، وفق صحيفة «جارديان» البريطانية.

مجموعة الدول السبع تحذر من تعرض المنطقة للخطر

ويقول وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، إن على روسيا، أن تعيد على الفور السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى أوكرانيا، واتهموا قوات موسكو، بتعريض المنطقة بأكملها للخطر.

وشهدت المنشأة والمنطقة المحيطة بها قصفًا الأسبوع الماضي، وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن القصف.