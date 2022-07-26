الرئيس الأوكراني: روسيا تستخدم الغاز كسلاح للحرب ضد أوروبا

أعلنت شركة الطاقة الروسية «جازبروم»، خفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، عن طريق تقليل الغاز المتدفق في خط الأنابيب الأول «نورد ستريم 1»، من أجل تنفيذ أعمال الصيانة، وذلك بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

أوكرانيا تتهم روسيا باستغلال الغاز لتحقيق أهدافها

واتهمت أوكرانيا روسيا باستغلال الغاز من أجل تحقيق أهدافها السياسية، بغض النظر عن الأضرار التي قد تلحق بالسكان في الاتحاد الأوروبي، ووصف فولديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، ما يحدث بأنه «ابتزاز» ضد أوروبا.

وكان خط نورد استريم1، من روسيا إلى ألمانيا، يضخ الغاز بكميات أقل مما كانت عليه في وقت سابق خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إغلاق خط الغاز في روسيا تمامًا لإجراء أعمال صيانة للخط، والتي استمرت لمدة عشرة أيام، ما أثار مخاوف أوروبا من عدم استكمال ضخ الغاز مرة أخرى، وجرى إعادة تشغيل الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة، ولكن تم تقليل نسبة الغاز.

«زيلينسيكي»: القرار سيحول حياة الأوروبيين إلى الأسوأ

من جهتها، أعلنت «جازبروم»، أمس، خفض إمدادات الغاز إلى النصف لتنفيذ أعمال الصيانة للخط، وتعليقا على هذا القرار، قالت الحكومة الألمانية إنه لا يوجد عطل فني لتقليل إمدادات الخط إلى هذا المستوى، وعلق «زيلنسيكي» على هذا القرار قائلا: «ابتزاز أوروبا بالغاز يزداد سوءًا كل شهر، وهذا الغاز تستغله روسيا لجعل حياة كل أوربي أسوأ من ذي قبل»، وأضاف «زيلينيسكي»: «القرار يهدف إلى جعل الحياة أصعب على أوروبا، وبخاصة خلال فصل الشتاء، دون النظر إلى من سيعانون بشدة خلال الأشهر الباردة».

الاتحاد الأوربي يتهم روسيا باستخدام الغاز كسلاح في الحرب

وفي السياق نفسه، اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام مصادر الطاقة وخصوصا الغاز كسلاح في هذه الحرب، حيث دفع تقليل ضخ الغاز الروسي أوربا إلى عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي والبحث عن مصادر أخرى للطاقة من دول مختلفة، وفي الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوربية على الدول الأعضاء تقليل الاستهلاك بنسبة 15% خلال الأشهر السبع المقبلة، وإذا ازداد الوضع سيكون القرار إلزاميًا.