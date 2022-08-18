سقوط سيارة مُحملة بالطوب في حفرة للصرف الصحي بسوهاج

شهدت قرية «كوم العرب»، دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، حدوث هبوط أرضي بمنطقة حفر مشروع الصرف الصحي، في أحد شوارع القرية، مما أدى إلى سقوط سيارة محملة بالطوب، في حفرة للصرف الصحي، دون إصابات.

إخطار أمني بحدوث هبوط أرضي في «كوم العرب»

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث هبوط أرضي، بمنطقة حفر مشروع الصرف الصحي، بقرية «كوم العرب»، ما أدى إلى سقوط سيارة نقل مُحملة بالطوب، في ممر الصرف الصحي بمدخل القرية.

الحادث تسبب في تعطل الطريق 3 ساعات

بالانتقال والفحص، تبين تعطل الطريق لمدة 3 ساعات متواصلة، نتيجة حدوث هبوط أرضي، بمنطقة حفر مشروع الصرف الصحي، بناحية قرية «كوم العرب»، ما أدى إلى سقوط سيارة نقل مُحملة بالطوب في ممر الصرف الصحي بمدخل القرية، وتم رفع السيارة بعد تفريغ الحمولة الخاصة بها على جانبي الطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

إصابة ربة منزل ونقلها للمستشفى بطما

في سياق آخر، شهد مركز طما، في وقت سابق، إصابة سيدة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف، وتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي، إدعاء سقوط من علو.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ بإصابة ربة منزل ونقلها إلى المستشفى.