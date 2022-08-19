بعد طرح أغنية «شايفة فيك».. رامي صبري عن أصالة: صوتها مفيش منه تاني

أشاد المطرب رامي صبري بصوت الفنانة أصالة في أغنية «شايفة فيك»، معربًا عن فخره بالأغنية، مؤكدًا أن قصتها هي قصة حقيقية حصلت أمامه.

طرح أغنية «شايفة فيك»

ونشر رامي صبري، الأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلاً: «صوت أصالة في الأغنية دي من حتة تانية والله مش علشان لحني أو عشان هي صديقتي لا.. وأنا باخد تراك الغناء كنت سامع صوتها بيتحول لشخصية الأغنية.. وصدقوني محدش بيقدر يعمل كدة كتير.. فخور بالأغنية دي لأنها أغنية ليها قصة حقيقية حصلت قصادي وفخور أكتر بصوت أصالة اللي مفيش منه تاني.. ألف مبروك لكل صناع الأغنية.

رامي صبري

وطرح رامي صبري، مؤخرًا أغنية الجديدة «ولسة ياما» وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكساج وماستر أسامة الهندي.

وقبل طرحها في الأسواق نشر رامي صبري تدوينة عبر حسابه الرسمي: «أغنيتي الجديدة ولسه ياما هتنزل يوم 10/8/2022.. أغنية دراما علشان بس الناس اللي بتطلب دايمًا مني الأغاني الحزينة».