تتجه أعين الطلاب في الوقت الراهن إلى معرفة شروط التحويل من انتساب إلى انتظام في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، وهو الأمر الذي يهتم به طلاب الكلية المقيدين، كما يرغب في معرفته الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية نظام انتساب في تنسيق الكليات المرحلة الثانية لهذا العام لمعرفة المتطلب منهم خلال العام الدراسي من أجل عملية التحويل في العام المقبل.

شروط التحويل من انتساب إلى انتظام في كلية الآداب

وترصد «الوطن» شروط التحويل من انتساب إلى انتظام في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وفقا لما أقرته الكلية بشأن التحويل من انتساب موجه إلى انتظام لأصحاب الأقسام التي تعمل دراسيا وفقا لنظام «الساعات المعتمدة» وفقا للآتي:

1- أن يجتاز الطالب 35 ساعة معتمدة بنجاح.

2- أن يكون حاصلا على الأقل على معدل تراكمي «+ CGPA : 2.333 C»

خطوات التحويل في آداب الإسكندرية

1- التوجه إلى مركز التكنولوجيا والمعلومات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية لاستخراج طلب إفادة، وطلب تحويل من انتساب موجه إلى انتظام.

2- التوجه إلى خزينة الكلية لسداد رسوم التحويل.

3- التوجة إلى الفرقة الثانية لتسليم الطلبات.

موعد التحويل في كلية الآداب جامعة الإسكندرية

وأكدت الكلية أنه سوف يفتح التحويل من انتساب موجه إلى انتظام للساعات المعتمدة في الفترة من 20 أغسطس الجاري إلى 1 سبتمبر المقبل.