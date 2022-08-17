أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اليوم الأربعاء، الحدود الدنيا للتقديم بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% كما أعلن عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022 بجامعة الإسكندرية وجامعات مصر وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق الكليات.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة الإسكندرية

يرصد «الوطن» خلال السطور التالية الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة الإسكندرية، وذلك عقب إعلان تنسيق الكليات للمرحلة الأولى إذ من المقرر أن يبدأ استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية غدا الخميس 18 أغسطس إلى يوم 22 أغسطس الجاري حيث يقل الحد الأدنى للشعبة الأدبية هذا العام نظرًا لانخفاض المجاميع، والكليات المتاحة هي:

1- كلية التربية بالإسكندرية

2- كلية التربية «تعليم ابتدائي» بالإسكندرية

3- كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

4- كلية التربية «طفولة» بالإسكندرية

5- كلية التربية طفولة مبكرة بالإسكندرية

6 - كلية الآداب انتساب موجه بالإسكندرية

7- كلية التربية النوعية الإسكندرية

8- كلية التربية الرياضية «بنين» بالإسكندرية

9- كلية التربية الرياضية «بنات» بالإسكندرية

10- كلية الخدمة الإجتماعية بالإسكندرية

11- كلية الحقوق «انتظام» بالإسكندرية

12- كلية الحقوق «انتساب» بالإسكندرية

معلومات عن جامعة الإسكندرية وشروط القبول 2022

تقع جامعة الإسكندرية بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية وتعد من أكبر جامعات مصر وثالث جامعة أنشأت في مصر وهي جامعة تابعة للحكومة المصرية وتتكون من 21 كلية.

وبرز عدد من الشروط لقبول الطلاب بالجامعة وهي: «أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة ويكون القبول حسب مجموع الطالب والحد الأدنى المحدد للكلية المرغوب الالتحاق بها والتوزيع الجغرافي».