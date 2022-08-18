محمد عبدالرحمن بعد عرض فيلم الدعوة عامة: «يا بركة دعاكي يا أمي»

وجه الفنان محمد عبدالرحمن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام،الشكر لكل من حرص علي حضور العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة.

محمد عبدالرحمن ينشر صور العرض الخاص للفيلم

ونشر محمد عبدالرحمن مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم وعلق عليها قائلًا: «توكلنا على الله.. فيلم الدعوة عامة بجميع سينمات مصر، يا بركة دعاكي يا أمي، شكرًا لكل أخواتي وأصحابي اللي شرفوني إمبارح في العرض الخاص ومستني رأيكم في الفيلم».

فيلم الدعوة عامة

فيلم الدعوة عامة، بطولة أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبد الرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

وتدور أحداث الفيلم حول «معتز» الشاب المستهتر الذي تدعو عليه والدته دعوة تقلب حياته رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث في إطار الكوميديا والإثارة.

وشهد العرض الخاص للفيلم أول ظهور للفنان محمد عبدالرحمن بعد أزمته الصحية والتي أجرى على إثرها عملية قلب مفتوح.