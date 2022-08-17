محمد عبدالرحمن في أول ظهور بعد أزمته الصحية: «بقيت زي الفل»

ظهر الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» مساء اليوم الأربعاء للمرة الأولى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وذلك خلال الاحتفال بفيلمه الجديد «الدعوة عامة» في إحدى سينمات المولات التجارية.

محمد عبدالرحمن يطمئن جمهوره

وحرص محمد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ«الوطن»، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية قائلًا: «الحمدلله بقيت زي الفل وبشكر كل حد سأل عليا وبشكر الجمهور».

وتابع: «الحقيقة أنا فوجئت في أزمتي الأخيرة بحب الناس، وحب أصحابي وكل اللي وقفوا جنبي، بس الحمدلله عدت على خير».

تعرض محمد عبدالرحمن لوعكة صحية

وتعرض محمد عبدالرحمن لوعكة صحية مؤخرًا تسببت في خضوعه لعملية قسطرة في القلب بشكل مفاجئ، ولهذا حرص عدد كبير من الفنانين على توجيه كلمات خاصة له من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

احتفال صناع فيلم الدعوة العامة

واحتفل مساء اليوم الأربعاء صناع فيلم «الدعوة عامة» بانطلاق عرضه في السينمات، وذلك وسط حضور من الصحافة والإعلام، وحضر أبطال الفيلم وعلى رأسهم محمد عبدالرحمن وأسماء أبو اليزيد ومحمد رضوان، بالإضافة إلى المؤلفين كريم سامي وأحمد عبد الوهاب والمخرج وائل فرج.

كما حرص عدد من الفنانين على الحضور لتهنئة أبطال العمل كان من بينهم كريم عفيفي، وعلى الطيب ومحمد علاء وعدد آخر من الفنانين.

وكان هذا هو الظهور الأول للفنان محمد عبد الرحمن، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا وخضوعه لعملية جراحية في القلب.