طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورطوبة وارتفاع في درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ال3 أيام المقبلة بداية من الجمعة الموافق 19 أغسطس حتى الأحد الموافق 21 من الشهر ذاته، ويشير الخبراء إلى استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليومين المقبلين، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

كما ذكر بيان الأرصاد، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من غد الجمعة بقيم درجتين، ويستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع المقبل، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.