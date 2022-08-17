حالة الطقس غدا الخميس 18-8-2022 في جميع محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي منذ قليل حول حالة الطقس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 18 أغسطس.

ويتوقع خبراء الأرصاد، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على جميع مدن وأنحاء الجمهورية، وهذا سيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ما بين 2 و4 درجات مئوية.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس غدًا الخميس، فيسود طقس شديدة الحرارة رطب خلال ساعات النهار، وذلك على كل من محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظة جنوب سيناء، وأيضًا محافظات جنوب البلاد، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلًا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 18 أغسطس الجاري في كل الأنحاء المختلفة، وفق توقعات هيئة الأرصاد، كالتالي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 33 - 24

دمنهور 32 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 36 - 29

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 35 - 25

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 40- 28

الأقصر 41 - 28

أسوان 42 - 29

إدفو 42- 28

أبو سمبل 39- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27