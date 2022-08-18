حالة الطقس غدا الجمعة 19-8-2022 في جميع محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة على الأنحاء كافة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليومين المقبلين، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنّه من المتوقع سقوط فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 19 أغسطس الجاري في كل الأنحاء المختلفة، وفق توقعات هيئة الأرصاد، كالتالي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 32 - 25

بلطيم 32 - 24

مطروح 30 - 23

السلوم 32- 21

سيوة 38 - 22

بورسعيد 32- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 26

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 36 - 29

نخل 34 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 26

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 36 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 37 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 41 - 28

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 41- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27