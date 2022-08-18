عاجل.. وزير التعليم يعلن بدء العام الدراسي الجديد 1 أكتوبر

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، يوم السبت 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

تأجيل بدء العام الدراسي الجديد

جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري.

كان من المقرر أنّ يبدأ العام الدراسي الجديد 2022-2023، يوم السبت 24 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خريطة العام الدراسي الجديد

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم أعلنت، عبر صفحتها على «فيس بوك»، في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أنّ مدة الدراسة ستكون 35 أسبوعًا، على أن تكون مدة الفصل الدراسي الأول 98 يومًا، وستكون مدة الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا، بعد حذف أيام الإجازات الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ إجازة منتصف العام، ستبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، «لمدة أسبوعين»، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، وينتهي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.