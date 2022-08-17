التعليم العالي: زيادة الإقبال على الجامعات التكنولوجية عن العام الماضي

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنّ تنسيق المرحلة الأولى هذا العام، لا يختلف عن العام الماضي، بالنسبة لكليات القطاع الطبي، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية، لديهم تنوع كبير، كما أن الهندسة أغلقت من المرحلة الأولى، بسب تحسن واضح بالنسبة إلى نتائجهم، ولكن تبقى كليات مثل التخطيط العمراني، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون الجميلة للطلاب الذين اجتازوا اختبار القدرات.

صورة إيجابية للجامعات التكنولوجية

أضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، عبر قناة dmc، من تقديم الإعلامي رامي رضوان: «مقارنة بالعام الماضي، هناك تحسن كبير جدا في عدد الطلاب الذين قدموا على اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التكنولوجية، بسبب الصورة الإيجابية عن الإمكانيات بالجامعة والمعامل والورش وغيرها».

وتابع أن بعض الجامعات التكنولوجية، عقدت شراكات، إذ تطبق تجربة كوريا الجنوبية في جامعة بني سويف التكنولوجية، لتقديم تعليم في منتهى الرقي، وهناك تحول تدريجي إيجابي في التعليم التكنولوجي، وهذا شيء مفيد لسوق العمل، ونحتاجه في مصر وسوق العمل الإقليمي وسوق العمل الدولي.

اجتماع مطول

وأردف: «عقب إعلان الوزير نتائج المرحلة الأولى، كان هناك اجتماع مطول ومشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وجرى مناقشة كل هذه الأمور بالتفصيل، وتم إعلان الحدود الدنيا لكل التخصصات العلمية، سواء للجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة، والحدود الدنيا للجامعات الخاصة هي ذاتها للجامعات الأهلية، وخلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن الموعد المحدد للالتحاق للجامعات الأهلية الجديدة بواقع 12 جامعة، وذلك في التنسيق الإلكتروني».

وأكد: «انتهينا اليوم من تحديد الحد الأدنى للتقديم، حينما نقول إن الطب 82%، فإن كل طالب حصل على هذا المجموع يكتب رغبة، لكن هناك تنسيق داخلي بالجامعة، وفقا لمجموع الطالب، فيختلف الحد الأدنى من كلية لأخرى، فالطب البشري قد يقف في إحدى الكليات عند 86%، وفي كلية أخرى عند 82%، وفقا لحجم الإقبال على هذه الكلية بالنسبة للطلاب».

تفليل الاغتراب

وحول ملف تقليل الاغتراب، قال: «عقب انتهاء المرحلة الثانية، سنبدأ تقليل الاغتراب، الطالب الذي لديه رغبة لكي يستفيد من تقليل الاغتراب سيتقدم عبر النظام الالكتروني بنفس النظام الذي يتقدم له بالتنسيق، وبخصوص توفيق الأوضاع قد يوفق تقليل الاغتراب الأوضاع بالنسبة لـ15% من الطلاب بشكل إلكتروني بشرط ألا يتم تفريغ بعض الكليات».