تشكيل لجنة لاختيار مديري مدارس التعليم الثانوي بالجيزة

عقدت لجنة اختيار مديري مدارس التعليم الثانوي بتعليم الجيزة، برئاسة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، وعضوية سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، التي تم تشكيلها لاختيار الكوادر القيادية وذات الخبرة للتعليم الثانوي بالمحافظة.

ضخ دماء جديدة تقود التعليم الثانوي برؤية 2030

وقال أشرف سلومة، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن التفكير في تشكيل لجنة لاختيار كوادر مديري مدارس التعليم الثانوي بالجيزة، نبع من دوافع الحرص على النهوض بـ التعليم الثانوي في مختلف المدارس، ومواكبة منظومة تطوير التعليم، فضلا عن ضخ دماء جديدة وكفاءات بخبرات تربوية وتعليمية تكون قادرة على التناغم مع منظومة التطوير تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

مقابلات شخصية لاختيار المديرين بشفافية ونزاهة

وأضاف سلومة، في بيان صحفي، اليوم، أن اللجنة عكفت على عقد العديد من المقابلات الشخصية برئاسة مدير المديرية، وبحضور أعضاء اللجنة، وهم كل من سمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العُليا للتربية بجامعة القاهرة، ومحمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية، وبدور المتولي مدير عام الشئون المالية والإدارية وآمال عون مدير التنسيق والوظائف الإشرافية بالمديرية، لافتا إلى أن المقابلات تمت في إطار من الشفافية والنزاهة لتحقيق الاختيار الأمثل من بين المرشحين وفي جو يسوده التفاؤل من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اتخذ العديد من القرارات المهمة في الفترة الأخيرة ضمن الاستعدادات الجادة للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، كان من بينها وأهمها قرار توحيد الزي المدرسي لكل مرحلة من مراحل التعليم الأساسي؛ بداية من رياض الأطفال ومرورا بمرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني، في إطار تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وأسر الطلاب في هذه المراحل التعليمية.