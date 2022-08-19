حظك اليوم برج القوس الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بطبيعة نارية وهو ما ينعكس عليه ويجعله يغضب سريعا، لكنه طيب القلب فسرعان ما يهدأ ويراجع نفسه وإذا شعر بجرحه للطرف الآخر يسارع إلى تقديم الاعتذارات له حتى يسامحه، كما يعرف عن مولود برج القوس بأنه سليط اللسان ويتطاول في كلامه في بعض المواقف التي تجعل الآخرين يغضبون منه، وفي كثير من الأحيان يكون كلامه جريء وقد يجرح الشخص الذي يكون أمامه بسهولة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يتطلب منك أن تكون حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود، ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

طالبت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد مواليد برج القوس بضبط نفهم والتحكّم في إظهار عصبيتهم وأن يحاولوا أن يكونوا أكثر تسامحا مع من يحبون اليوم، وفق تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».