حظك اليوم برج الحوت الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بطيبه قلبه وبساطته في التعاملات المختلفة ويعرف عنه الوفاء والإخلاص والصدق، وهو شخص يستخدم قلبه لا عقله في التفكير في مختلف الأمور، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم فهو مرهف الحس والمشاعر ولا يحب إيذاء أحد أو الصدام ، كما يصعب عليه رفض طلب أي أحد وهو ما يؤثر عليه بالسلب وقد لا يكون شيء جيد في معظم الأمور فيشكل ضغطا على أعصابه ويجعله أكثر عرضه للاستغلال والتلاعب من قبل غيره.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

عليك أن تراقب الأوضاع جيدا اليوم، حيث أن الوضع الفلكي دقيق لذا عليك أن تتذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق أو مشكلة قد تواجهك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك وفق ما ذكرت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»،، بالابتعاد عن استفزاز الآخرين من أجل أن تتجنب اشتعال المشاكل، وفكر جيدا في ما يمكن أن تجنيه من عواقب مترتبة على كل تصرف، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.